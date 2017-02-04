G.Saray'da ömür boyu imza! İşte alacağı yıllık ücret...

Devre arası transfer dönemini sessiz takımlarından Galatasaray kendi yıldızlarıyla sözleşme yenilemek istiyor.

İç transferde Bruma ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray yönetimi, bir yıldızıyla daha masaya oturuyor... Taraftarların merakla beklediği haber Muslera'dan geldi.

Devre arasında stoper Martin Caceres'i sarı-kırmızılı kulübe öneren Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca olumsuz cevap alırken teselliyi Uruguaylı kaleci için randevu koparmakta buldu.MAAŞ DEVAM, MAÇ BAŞI DEĞİŞİYOR

Muslera için teknik heyette, "35 yaşına kadar bu performansını korur'' görüşü hakim. Yönetim de 3 milyon 575 bin euro (14.2 milyon TL) garanti ücretini yeni sözleşmede ödemeye devam etmeye hazır. Ancak 20 bin Euro maç başı parasının beraberlik ve galibiyete göre düzenlenmesi söz konusu...Geçen sene Patricia ile evlenen Muslera da kendisine uğurlu geldiğini düşündüğü İstanbul'da baba olmanın hayalini kuruyor.

Öte yandan Muslera 4 lig maçında daha oynarsa kulüp tarihinin en çok maça çıkan yabancı kalecisi olacak.



(Sabah)