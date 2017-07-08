HABER KIBRIS

G20'nin muhteşem masasında dikkat çeken sohbet!

08/07/2017

G20'nin muhteşem masasında dikkat çeken sohbet!
ads

G20 zirvesinde toplantıların ardından akşam büyük bir yemek daveti verildi. Dünya liderlerinin ve eşlerinin yanyana oturmadığı yemek düzeninde Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD First Lady'si Melania Trump'ın koyu sohbeti dikkat çekti.

Hamburg'da gerçekleşen G20'de ilk gün temaslarının ardından büyük bir yemek verildi. Liderler farklı mutfaklardan yemeklerin tadına baktı.

Aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu yemekte menüde her zevke göre yemek vardı.

Liderlerin sosyalleştiği masada füme balık, çorba, peynir, Fricassee tavuk, ıstakoz ve siyah pirinç vardı. Tatlı olarak meyve ikram edilirken yemekten sonra Elbphilarmonie konser salonunda dinleti vardı.

G20nin muhteşem masasında dikkat çeken sohbet

Akşam yemeğinde çiftlerin yanyana oturmayarak ülkelerin birbiriyle kaynaşması hedeflendi. Bu karışmanın sonucunda Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD First Lady'si Melania Trump yanyana yemek yedi. İkili arasındaki koyu sohbet dikkatlerden kaçmadı. 

G20nin muhteşem masasında dikkat çeken sohbet

 



TAGS: melania trump ,  ABD ,  RUSYA ,  G20
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems