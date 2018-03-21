Galatasaray, Beşiktaş derbisi ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'de 5 haftalık fikstürün tarihleri açıklandı. Buna göre 31. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programı açıklandı.



31. haftada oynanacak ve zirve yolunda hayati önem taşıyan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.



Bunun dışında milli maçlar arasının ardından oynanacak 27. hafta maçlarında öne çıkan Galatasaray-Trabzonspor maçı 1 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, 29. haftadaki Galatasaray-Medipol Başakşehirmaçı ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.