Galatasaray ile Bursaspor 96. randevuda

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, Bursa deplasmanında kötü gidişe "dur" demeye çalışacak.

Son 4 lig maçında, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen Galatasaray, ligin kalan 6 haftasında Avrupa kupalarına katılım hakkını elinde tutmayı amaçlıyor.

Haftaya 49 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşmüş durumda.

96. randevu

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 49'unu galibiyetle kapattı, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 95 maçta rakip filelere 162 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Bursaspor 9 maçtır kazanamıyor

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevuda 4 kez berabere kaldı, 5 kez yenildi.

Bursa'da ev sahibi üstün

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-13 üstünlük sağladı.