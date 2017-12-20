Galatasaray Kongresinde Adaylar Belli Oluyor

Galatasaray takımında son derece hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Çok büyük paralar harcayarak oldukça iyi transferler yapan ve kadrosunu yıldız futbolcular ile güçlendiren sarı kırmızılı ekip, son haftalarda alınan kötü sonuçlardan sonra adeta karıştı. Tudor’un ligin başından beri anlamsız çıkışlar ve açıklamalar yapması herkesin tepkisini çekiyordu. Bunun yanı sıra maç içindeki oyuncu tercihleri ve mağlubiyetlerden sonra garip sözler sarf etmesi bardağı taşırdı. Dün Tudor’u kovan yönetim, almış olduğu flaş karar ile kongreye gidecek. Kongre tarihi ise belli oldu. buna göre Galatasaray Olağanüstü kongresi önümüzdeki yılın Ocak ayında gerçekleşecek. Bu tarihte yeterli çoğunluk olmazsa 20 Ocak’ta ikinci defa toplanılacak. Alınan bu karar sonrasında kimlerin aday olacağı da yavaş yavaş ortaya çıktı.

Adnan Öztürk Aday Olacak

Alınan kötü sonuçlar ve takımın üçüncü sıraya kadar gerilemesi, Galatasaray’da taşları yerinden oynattı. Önce Tudor’un kovulması, sonra yönetimin kongre kararı alması sonucunda, ilk adayın kim olacağı tartışılıyordu. Camianın büyük bir kısmının yönetimden memnun olmadığı söyleniyor. Bu yüzden kongrede mutlaka aday olacak bir ya da birden fazla ismin gündem geleceği dile getiriliyordu. Bu anlamda Dursun Özbek’in karşısına rakip olarak çıkacak ilk adayın Adnan Öztürk olacağı söyleniyor. Daha önce de başkanlık için ismi geçen Öztürk, bir süre önce açıklama yapmış ve şunları söylemişti; sarı kırmızılı taraftarlar takımlarının iyi bir biçimde idare edilmesini istiyorlar. Bu konuda çok büyük bir istek söz konusu. Benim de bunları geri çevirmem mümkün değil. Ben kararımı vermiş bulunuyorum. 2018 senesinde başkan adayı olarak kongrede yarışacağım, demişti.

Adnan Öztürk Terim Hakkında da Konuşmuştu

Adnan Öztürk, özellikle Fatih Terim’in milli takımdan yollanması sonrasında da bir açıklama yapmış ve şunları ifade etmişti; Fatih Terim yaşanan bu gelişmeden sonra artık Türk futbolu için çok daha büyük hizmetler yapacaktır, demişti. Ocak ayında yapılacak olan kongre şimdiden gündeme oturmuş durumda. Kongreden kimin başkan olarak çıkacağı çok merak ediliyor. Gelen duyumlara göre ise Dursun Özbek’in camia tarafından istenmediği söyleniyor. Spor dünyasındaki en güncel haberleri ve en yüksek oranları http://www.bayiddia.net/supertotobet ve hiperbet sitelerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.