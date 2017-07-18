Galatasaray transfere doymuyor!

Galatasaray transferde ayağını gazdan çekmiyor. Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano gibi yıldızlara imza attıran, İmbula ile prensipte anlaşan ama kulübü Stoke City'nin kararını bekleyen Cim-Bom, Manchester City'nin Brezilyalı önliberosu Fernando ile anlaştı.



Skorer'in haberine göre, yıldız futbolcu 2.2 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın 3+1 senelik sözleşme teklifini kabul etti. Futbolcuyla ilgili Manchester City'nin belirleyeceği bonservis bekleniyor.





Kamp kadrosunda yok



Öte yandan Fernando, Manchester City'nin ABD'deki kamp kadrosunda yer almadı ve İngiltere'de bırakıldı. Bu durum, Brezilyalı futbolcuyla kesin olarak yolların ayrılacağı anlamına geliyor.



29 yaşında futbolcunun İngiliz ekibi ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcu geçen sezon 26 maçta forma şansı bulabilmişti.



Fernando 2014 yılında 15 milyon Euro karşılığında Porto'dan Manchester City'e transfer olmuştu.



Heyecanlandıran hareket!



Galatasaray'ın listesinde olduğu ifade edilen 29 yaşındaki Fernando, sosyal medyadan taraftarı heyecanlandırdı.



Fernando, kendisi için hazırlanan Galatasaray formalı fotoğrafı beğendi. Manchester City'nin 2014 yılında 15 milyon euro'ya Porto'dan aldığı Fernando, Maicon ile de beraber oynamıştı.