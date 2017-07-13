Galatasaray turu zora soktu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında, deplasmanda İsveç'in Östersunds takımına 2-0 yenildi.
13/07/2017
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında, İsveç'in Östersunds takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.
22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yasin Öztekin, topu Gomis'e çıkardı. Penaltı noktasının sağında topa gelişine vuran Gomis'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
36. dakikada Selçuk İnan'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Keita, topu kornere tokatladı.
45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sema'nın sol çaprazdan çektiği sert şutta topu kaleci Muslera kurtardı. Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
Karşılaşmanın ikinci bölümünde ev sahibi takım aradığı golü buldu.
68. dakikada Ghoddos attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 90. dakikasında Hopcutt attığı golle skoru 2-0 yaptı.