Galatasaray ve Trabzonspor'dan dev takas!

Galatasaray'ın Muhammet Demir isteğine Trabzonspor, Aurelien Chedjou'yu isteyerek yanıt verdi Galatasaray ile Trabzonspor bunun üzerine takas üzerinden transfer görüşmelerini sürdürdü.

Jan Durica'nın yanına tecrübeli bir isim arayan Trabzonspor'a Galatasaray'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi. Mehmet Ekici'de mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, bu kez Muhammet Demir için Trabzon'un kapısını çaldı.

Trabzonspor Yönetimi ise bu teklife "Chedjou artı 1 milyon Euro verin, karşılığında Muhammet'i alın" karşılığını verdi.

G.Saray'ın Trabzon'un Muhammet'e karşılık yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ve düşünmek için süre istediği ifade edildi.

G.Antep'in de eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtilirken; Trabzon G.Saray'dan gelecek cevaba göre harekete edecek.