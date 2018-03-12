Galatasaray zirvede tek başına

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi.

2. dakikada Konyaspor öne geçti. Volkan Şen'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında yerden seken topu Moke altıpas çizgisinin gerisinden kafa vuruşuyla filelere yolladı: 0-1

69. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Feghouli'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sinan Gümüş çizgiye inmeden ortasını yaptı. Ön direkte Gomis kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

86. dakikada Galatasaray öne geçti. Nagatomo'nun soldan ortasında, ceza sahasında Sinan Gümüş, sol ayağıyla yaptığı şık vole vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1

Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Haftaya 50 puan ve averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider giren Galatasaray, turuncu-lacivertlilerin puan kaybettiği haftada kazanarak hem en yakın rakibine 3 puan fark attı hem de Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor ise ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar, son 4 maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Mariano cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 40. dakikasında rakip takım oyuncusuna yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler'den sarı kart gören Mariano Filho, bu sezonki 4. sarı kartını görerek gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi müsabakasında forma giyme şansını kaçırdı.

Seyirci sayısı 42 bini aştı

Galatasaray-Atiker Konyaspor müsabakasında izleyici sayısı 42 binin üzerine çıktı. Yapılan açıklamada, maçı 42 bin 587 futbolseverin tribünden takip ettiği duyuruldu.

Hasan Şaş tribünde rahatsızlandı

Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş, tribünde fenalaştı.

Maç esnasında 2 yardımcı antrenörün yedek kulübesinde bulunabilmesi nedeniyle, müsabakayı yedek kulübesinin hemen arkasında oyuncu yakınlarının yer aldığı bölümden izleyen Hasan Şaş, kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi.

Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Hasan Şaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 14 galibiyet ve bir beraberlik aldı.