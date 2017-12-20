Galatasaray'a yeni başkan adayı 

Erken seçim kararı alan Galatasaray'da, mevcut başkan Dursun Özbek'e dişli bir rakip çıktı.

İş adamı Mustafa Cengiz, büyük vaatlerle başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki avantajını kaybedip üçüncülüğe kadar gerileyen Galatasaray'daki kaotik ortama bir de seçim eklendi. Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi iş adamı Mustafa Cengiz başkanlığa adaylığını açıkladı.

Fanatik'e konuşan Cengiz resmen aday olduğunu söyledi. Mustafa Cengiz, başkan seçilmesi durumunda takımın başına Fatih Terim'i ve Didier Drogba'yı getireceğini söyledi. Ünal Aysal ile dün akşam konuştuğunu da belirten Cengiz, kendisinin desteğini aldığını ve Aysal'ın basketbol şubesine sponsor olacağını da belirtti.

Galatasaray genel kurul üyesi olan Mustafa Cengiz, daha önceki seçimde de başkanlığa adaylığını koymuştu. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Galatasaray muhaliflerinin seçim yapılması için düzenlediği imza kampanyasına da destek vermişti. Öte yandan Galatasaray'da Turgay Kıran da başkan adaylığını açıklamıştı.