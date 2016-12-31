Galatasaray'da Cavanda’dan kötü haber
31/12/2016
Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Belçikalı futbolcu Cavanda, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray’da Belçikalı futbolcu Luis Cavanda’dan kötü haber...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Belçikalı futbolcunun, sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildi.
Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve Spor Toto Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan Cavanda'nın, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.