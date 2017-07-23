Galatasaray’da Lucescu için kampanya başladı!

Östersunds karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından hiç kimse Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ne 2. Turda veda etmesini beklemiyordu. Ancak dağ fare doğurdu ve genleri bu tür başarılarla dolu sarı-kırmızılı ekip, 35 bin kişilik taraftarının verdiği desteğe rağmen dramatik sona imza atmaktan kurtulamadı. Taraftarlar faturayı, yönetimin yanı sıra geldiğinden bu yana takımı harekete geçiremeyen teknik direktör Igor Tudor’a kesti. Sarı-kırmızılılar, Hırvat hocayı, “Persona non grata-İstenmeyen adam” ilan etti.

Henüz zaman varken Tudor’la yolların ayrılmasını isteyen taraftarların takımın başında görmek istedikleri hocaların başında Mircea Lucescu geliyor. Rumen teknik adam için Twitter’da “#carelucescu” hashtag’ı ile kampanya başlatılırken “Takım Tudor gibi geçimsiz bir hocanın elinden alınıp Lucescu gibi futbol zekası yüksek birine teslim edilmeli” yorumları yapıldı.

LUCE PROJEYİ DİNLEYECEK

İtalya’da, Milano yakınlarındaki evinde tatil yapan Mircea Lucescu’nun hocalık kariyerini Galatasaray’da noktalamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak gelebilecek bir teklife “evet ya da hayır” demeden önce Başkan Özbek’in sunabileceği projeyi dinlemek istiyor. Sonrasında ise, ekibinin nasıl kurulacağı ve sözleşme gibi detaylar konuşulacak. Bütün bunlar öncesinde ise Luce, İgor Tudor’la kesin olarak yollar ayrılmadan masaya oturmak istemiyor.

ORTAM KORKUTUYOR

Mircea Lucescu cephesinden olumlu mesajlar gelse de Rumen hocanın, Galatasaray’a dönme konusunda büyük bir kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Türkiye’deki imajını yıkmak istemeyen Luce’nin taraftarın küslüğü, Başkan’ın istenmemesi ve transfer konusunda yapılan hatalar yüzünden Galatasaray’da görev alıp almama konusunda ciddi git geller yaşadığı ifade ediliyor.

PETRESCU: İSTANBUL EVİ

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Dan Petrescu, Mircea Lucescu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Pro Sport’a konuşan Rumen teknik adam, “Lucescu, Galatasaray’a dönecek. Bu çok doğal bir transfer olur. Çünkü, Mircea, İstanbul’u evi gibi görüyor” dedi.

ÇAĞIRMAZDIK ACİL OLMASA

İşte Tudor’u istifaya çağıran ve Mircea Lucescu için bastıran taraftarların Twitter’daki mesajlarından bazıları:

-Derhal Tudor gönderilip Lucescu takımın başına gelmeli. @1905GSFANS-Gel çağırmazdık acil olmasa #ÇareLucescu @FatihDemircannn-Takım Tudor gibi geçimsiz bir hocanın elinden alınıp Lucescu gibi futbol zekası yüksek birine teslim edilmeli. @1905GSFANS-Lucescu boştayken transfere harcayacağınız parayı iyi bir hocaya harcayın. Tudor’u yol yakınken kovun! #IgorTudorIstifa @SelmanOztrk-#ÇareLucescu GS’de düze çıkmanın başka yolu yok. Şampiyon yaptıktan sonra kovulan bu adamın gönlü de alınmalı. @malicandogan-Ne kadar doğru bilemiyorum. Lucescu “Eğer ben gelirsem takımımda Sneijder de olmalı” demiş. @pcoliinna-İstifa da bir hizmettir. #Carelucescu @CanerKo44224067

ÖZBEK’İN ALTERNATİF HOCASI CLAUDE PUEL

Lucescu’nun görevi kabul etmeme ihtimali nedeniyle Başkan Dursun Özbek’in bir süredir Fransız teknik adam Claude Puel ile dirsek temasında olduğu iddia edildi. Takımdaki Fransa Ligi tecrübesi olan oyuncularla anlaşması ve Premier Lig tecrübesi nedeniyle 55 yaşındaki teknik adama takımı teslim etme konusunda ciddi ciddi hamleler yaptıldığı gelen bilgiler arasında…

LİSTE KABARIK

Yönetimin, “Tudor’un arkasındayız” mesajı vermesine karşılık Riekerink’te olduğu gibi tepkilere daha fazla kayıtsız kalması zor görünüyor. Bu arada menajerler de boş durmuyor. David Moyes, Walter Mazzari, Aitor Karanka, Pako Aysetran, Armin Veh ve Tony Adams gibi isimlerin sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ifade ediliyor.