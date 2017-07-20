Galatasaray'dan Avrupa'ya erken veda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, 2-0 yenildiği maçın rövanşında İsveç ekibi Östersunds'la 1-1 berabere kalarak elendi.

Galatasaray, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkan köy takımı tabiri kullanılan Östersunds'a, iki ayaklı mücadelelerin sonrasında elenerek taraftarını kahretti. 2-0'ın rövanşında sahasında güçsüz rakibiyle 1-1 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, daha Temmuz'un ortasında Avrupa'ya veda etti. Öfkeli taraftarlar, başkan Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor ve futbolcuları hedef tahtasına koydu.

Galatasaray, 2017-2018 sezonuna kabus gibi bir başlangıç yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Östersunds'a eşleşen Cim Bom, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında, ilk kez Avrupa'da mücadele eden rakibini 35 bin seyircisinin önünde yenemedi. 1-1'lik sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya daha 2. turdayken veda etti.



Galatasaraylı taraftarlar, maçın son bölümünden başlamak üzere, yönetim ve Igor Tudor'u istifaya davet ederken, kaptan Selçuk ve diğer futbolcuları ıslık yağmuruna tuttu. Taraftarlar bir tek kaleci Fernando Muslera'yı alkışladı.



Sneijder krizi sonrası Östersunds faciası sonrası iyice gerilen Galatasaray'da ilerleyen günlerce neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

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