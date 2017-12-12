Galatasaray'ın yıldızı Gomis tek başına takım!

Galatasaray'ın sezon başı Swansea City'den kadrosuna kattığı Fransız golcü Gomis, 15 haftada 14 gol attı. Süper Lig'de bu alanda birinci sırada bulunan tecrübeli forvet 5 büyük lig dahil toplamda 21 takımı geride bıraktı.

Gomis, İspanya'dan 6, Almanya'dan 5, İngiltere'den 4, İtalya'dan 3, Fransa'dan 2, ve Süper Lig'de 1 takımdan daha çok gol attı.

GOMİS'İN DAHA FAZLA GOL ATTIĞI 21 TAKIM VAR :

Gomis'in 5 büyük lig ve Süper Lig'de daha fazla gol attığı takımlar,

Stuttgart, Hamburg, Freiburg, Genoa, Malaga, Alaves, Crotone, Leganes, West Brom, Espanyol, Huddersfield, Caen, Werder Bremen, Las Palmas, Sassuolo, Crystal Palace, Swansea City, Köln, Benevento, Metz ve Karabükspor.