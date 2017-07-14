Galaxy Note 8 bu tarihte satışta!

Geçtiğimiz ay Samsung Galaxy Note 8'in Ağustos ayında duyurulacağına dair haberler çıkmıştı. Samsung'a yakın kaynaklardan biri ise telefonun tanıtım tarihinin 23 Ağustos olacağını kaydetti. Başka bir kaynak olan The Investor ise Samsung'un bir yöneticisinin kesin bir tarih vermeyip Ağustos ayını doğruladığını bildirdi.

Samsung'un, Galaxy S8'in beklenmedik bir şekilde düşük satış rakamlarında seyretmesini telafi etmek için Note 8'i düşünülenden daha erken bir tarihte duyuracağı biliniyordu.

Ayrıca, VentureBeat'ten Evan Blass'a göre, yeni cihaz Galaxy S8 Plus ile aynı ekran büyüklüğüne, yani 6.2 inç ekrana sahip olacak. Çift kamera sisteminin yanı sıra ekstra S Pen ile gelecek.

Blass, iki kameranın yatay olarak konumlandırılacağını ve bunların 12 megapiksel sensörden oluşacağını belirtti. Parmak izi sensörü aynı zamanda S8'deki gibi kameraların yanında olacak.

Telefonun etiket fiyatı ise 999 euro veya ABD'de 900 doların'ın biraz üzerinde olacak. Note 8, siyah, mavi ve altın rengi olarak teknoloji raflarında yerini alacak.