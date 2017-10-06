Galaxy Note 8'in microSD kartını şifreleyin!

Galaxy Note 8'in 64GB'lık dahili depolama alanı, çoğu kullanıcıyı muhtemelen birkaç aydan fazla idare edecektir. Ancak çoğu kullanıcının telefona bir microSD kart ekleyeceğini tahmin etmek zor değil.

Galaxy Note 8'e bir microSD kart takacaksanız, telefonunuz kilitli olduğu sürece onu güvende tutmanın birkaç yolu var. Yüz ve göz tanıma işlevleri, telefonunuzu kilit ekranıyla koruyor ancak microSD kart cihazınızdan rahatlıkla çıkarılabildiği için kartınızı korumuyorlar.

Galaxy Note 8'e takılı microSD kartındaki verileri gerçekten korumanın yolu ise verileri şifrelemekten geçiyor. Bu durumda kartınız çalınsa bile önce şifresinin çözülmesi gerekecek. Şifresini çözmediğiniz bir kartı bir başka yerde kullanmanız ise mümkün değil.





Note 8'deki microSD kartı şifrelemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ayarlar uygulamasını çalıştırın ve Kilit ekranı ve Güvenlik üzerine dokunun.

2. SD Kartı şifrele seçeneğini bulun.

3. SD kartı şifrele seçeneğine dokunarak işlemi başlatın. Bu işlemi başlatmak için parolanızı girmeniz veya güvenlik desenini çizmeniz gerekecek. Bu işlemin karttaki verinin miktarına göre bir saat veya biraz daha uzun sürebileceğini de söyleyelim. Bu yüzden başlamadan önce pilinizin yeteri kadar şarjlı olmasında ve şarja takılı olmasında fayda var.

Önemli not: Kartı şifreledikten sonra cihazınızı sıfırlarsanız, karttaki verileri bir daha okumanız mümkün olmayacak.

Şifreyi çözmek ve kartı şifresiz haline getirmek için için aynı adımları izleyip, son adımda şifreyi çözmeyi seçin.