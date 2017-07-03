Galaxy Note Fan Edition tanıtıldı! İşte özellikleri

Geçtiğimiz yıl yaşanan pil sorunlardan dolayı üretimi durdurulan Galaxy Note 7 yeniden satışa çıkıyor. Samsung, uzun süredir Note 7 Fan Edition adıyla gündeme gelen yenilenmiş Note 7'yi Kore’de resmen duyurdu.

Galaxy Note Fan Edition, geçtiğimiz yaşanan pil sorunlardan kaynaklı olarak 3500 mAh yerine 3200 mAh batarya ile geliyor. Yeni pil, Samsung'un Galaxy S8’de olduğu gibi 8 noktalı pil güvenliği testinden geçiyor.



Fan Edition da Bixby ile birlikte yeni S8 ve S8 Plus ile aynı yazılımla geliyor. Telefonun geri kalan şeyi her anlamda Note 7 ile aynı. Samsung, Fan Edition'ın aslında Note 7 parçalarından yapıldığını itiraf etmekten çekinmiyor. Yeni telefon, Samsung'un çevre dostu bir girişim olarak tüm kullanılmayan Note 7 parçalarının üretildi.

Samsung, Fan Edition'ın 400.000 adetini Kore'de satmayı planlıyor. Diğer pazarlardaki satışlara daha sonra başlanacak. Fakat Note 8’i de satışa çıkaracağı için diğer pazarlarda Note Fan Edition satış rakamını düşük tutmak istiyor.

Galaxy Note Fan Edition'ın fiyatı 699.600 Won (611 dolar). 7 Temmuz'dan itibaren Mavi Mercan, Altın Platin, Titanyum Gümüş ve Siyah Oniks renk seçenekleri ile satışa çıkacak. Samsung,Note Fan Edition ile birlikte her renge uygun bir de kılıf hediye edecek.