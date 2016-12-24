Galaxy S8 Plus, 6 İnç Ekranla Gelebilir!

Yeni bir dedikoduya göre Samsung, Galaxy S8 modellerinden birini iyice büyütüp, Note boyutlarına getirebilir!

Samsung, Galaxy S8 serisinin bir modelini iyice phablet boyutlarına yaklaştıracak. Yeni rapor, Samsung'un 2017'de iki yeni Galaxy S8 tanıtacağını, bu modellerden birinin 5 inç, diğerinin 6 inç ekrana sahip olabileceğini söylüyor.

İddialara göre Samsung Electronics, tedarikçilerinden 6 inç'lik Galaxy S8 Plus ve 5 inç'lik Galaxy S8 için parça üretimine önümüzdeki ay başlamalarını istedi. Rapor, Samsung'un fiziksel home düğmesini kaldırıp ekran boyutunu büyütebileceğini de söylüyor. İddiaya göre 6 inç'lik modelin ekranı, Galaxy Note 7'nin 5,7 inç'lik ekranından büyük olsa da, ekran alanı daha çok olacağı için telefonların boyutu yaklaşık olarak aynı boyutta olacak.

Bunun yanında Samsung'un iki Galaxy S8 modelinde de iki yanı kavisli ekranları kullanması bekleniyor. Firmanın telefonlarının isimlerinde "Edge" sözcüğünün kullanmamasının nedeninin bu olduğu düşünülüyor.

Yine de son zamanlarda Galaxy S8 hakkında birçok çelişkili raporun ortaya çıktığını ve bunun nedeninin, Samsung'un birkaç prototipi deniyor olması olabileceğini söyleyelim. Son zamanlardaki raporlar Galaxy S8'in MWC'de değil, Nisan 2017'de tanıtılabileceğini söylüyor.