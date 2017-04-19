Galaxy S8 Plus, S8'i geride bıraktı!

Samsung'un yeni amiral gemilerinin arasındaki tatlı rekabet firmanın yüzünü güldürecek cinsten. Son gelen verilere göre Galaxy S8 Plus modeli, S8'den daha popüler durumda!

Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri için ilk hafta satış rakamları henüz dağıtılmış durumda değil ama Samsung'un ABD şubesinden yapılan açıklamaya göre ikili şimdiden GalaxyS7 serisini geride bırakmış durumda.

Galaxy S8 Plus revaçta!

Samsung'un ABD şubesinin yaptığı açıklamada ayrıca başka bir detay da oldukça dikkat çekiciydi. Bu da Galaxy S8 Plus modelinin Galaxy S8'e oranla çok daha fazla talep görmesiydi.

Hatırlarsanız dün sizlere Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin Güney Kore'de rekora koştuğunu ve orada da Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinin ön sipariş rakamlarını çoktan geride bıraktıklarını iletmiştik. Görünüşe göre durum Amerika Birleşik Devletleri için de benzer bir şekilde seyrediyor.

Bütün bunların dışında son olarak da Samsung Galaxy S8 ve S8 Plusmodelleri için siyah rengin en çok tercih edilen renk olduğu da Samsung Amerika tarafından açıklandı.