Galaxy S8'in yeni Türkiye fiyatı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, indirime girdi. İşte Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın yeni Türkiye fiyatları...

Güney Kore merkezli teknoloji devi kullanıcılarını sevindirecek bir karara imza attı. Şirket, henüz ülkemizde satışa sunulmayan son modellerin Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Türkiye fiyatında indirime gitme kararı aldı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen lamanda Galaxy S8'in fiyatı 4 bin 399 TL, S8 Plus'ın fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak açıklanmıştı. Samsung, 21 Nisan'da satışı başlayan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri için tam 500 TL indirim yaptı. Cihazların yeni fiyatları 3 bin 999 TL ve 4 bin 499 TL oldu. Ön sipariş döneminde eski fiyatlar ile her iki modeli satın alan kullanıcılar, aradaki indirim farkını Samsung'dan geri alabilecek.