Game of Thrones hayranlarını sevindirecek haber

Game of Thrones'un 7'nci sezonu 16 Temmuz'da başlıyor. Peki Game of Thrones'un ilk 6 sezonunda yaşananların tamamını hatırlıyor musunuz? Bu soruya cevabınız hayır ise çözüm teknoloji imdadınıza yetişti. Artık Game of Thrones’un chatbot’u sayesinde diziyi takip etmek kolay!

Game of Thrones yedinci senesine girerken, en sevdiğiniz karakterlerin en son neler yaptığını hatırlamak zor olabilir. Özellikle küçük rollerde olan ve hayatlarını kaybeden karakterleri unutmak çok kolay. Ayrıca akılda tutulması gereken çok fazla önemsiz şeyde var, mesela Daenerys'in ejderhalarının isimleri gibi.

Catch adlı bir Londra kreatif ajansı dizinin hayranları kolaylıkla yeni sezona hazırlanabilsin diye "GoTBot"u yarattı. “GoTBot" dijital ansiklopedi işlevi gören bir Facebook sohbet robotu.

İlk olarak sadece karakterlerin "ölü ya da canlı” olduğuna dair bilgi verebilen robot, artık sorulara gerçekleri söyleyerek veya GIF ve espriler kullanarak cevap verebiliyor.

Ayrıca GoTBot, karakterlerin soy ağaçlarını ve takma adlarını bile biliyor.

Ancak eğer GoTBot’a dizide henüz olmayan bir olay ile ilgili soru sorarsanız, Bot cevap vermekten çekiniyor.

Örneğin, ‘Lady Stoneheart'a ne olacak?’ sorusuna yalnızca ilgili bir karakter önererek yanıt veriyor. Sohbet robotunu kendiniz Facebook üzerinden deneyebilirsiniz. Bot'un yaratıcıları diziyle ilgili güzel bir espri anlayışına sahipler ve sık sık GoTBot aracılığıyla Jon Snow gibi karakterlerle uğraşıyorlar. (Kaynak: Ntv)