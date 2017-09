Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) ve Lords of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) hayranı bir çift, 10 bin pound harcayarak ‘fantastik’ temalı bir düğün yaptı.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Sista Mauli Wulandari ve Rekhaza Panji Riawan, geleneksel gelinlik ve damatlık yerine fantastik karakterlere büründü.

Hintli çift, düğünlerini Game of Thrones ve Lord of the Rings'e göre dizayn ederek konukları şaşırttı.

Planı bir yıl süren düğünde 600 davetliden dizi ve filmde oynayan oyuncuların kostümlerden giymeleri istendi.

Gelin Elf, 28 yaşındaki damat ise Kral Joffrey Baratheon oldu.

10 bin pound tutan düğünün ardından konuşan gelin Sista “Kostümleri çok beğendik. Her şey mükemmel ve romantikti” açıklamasını yaptı.

Düğün organizasyoncusu, gelin ve damadın hiçbir masraftan kaçınmadığını ve böyle bir düğünün İngiltere'de yapılması halinde çok daha pahalıya mal olabailceğini söyledi.

İşte fantastik düğünden kareler: