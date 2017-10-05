Game of Thrones’a ‘animasyon’ ayarı

Sosyal medya platformu YouTube içerisinde “Malec” kullanıcı ismiyle yer alan bir kişi Game of Thrones’un ünlü jeneriğini animasyon hâle çevirdi. Dizide yer alan ejderhaları ve baş karakter Jon Snow’un kurtunu da animasyonun içeriğinde kullanan sanatçının çalışması birçok kişi tarafından beğenildi.