Game of Thrones’a ‘animasyon’ ayarı
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones sosyal medya içerisinde bir şekilde gündemde kalmayı başarıyor. YouTube içerisinde bir kullanıcının animasyon hâline getirdiği dizinin jeneriği paylaşım rekorları kırıyor.
05/10/2017
Sosyal medya platformu YouTube içerisinde “Malec” kullanıcı ismiyle yer alan bir kişi Game of Thrones’un ünlü jeneriğini animasyon hâle çevirdi. Dizide yer alan ejderhaları ve baş karakter Jon Snow’un kurtunu da animasyonun içeriğinde kullanan sanatçının çalışması birçok kişi tarafından beğenildi.