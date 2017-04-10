Game of Thrones'un yeni tanıtımda sürpriz isim
10/04/2017
Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin 7. sezonuna dair ipucu veren yeni bir tanıtım yayınlandı. Oyuncuların yeni bölümlerdeki kostümleriyle yer aldığı tanıtımda bir de Hodor süprizi var.
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Dünyada milyonlarca seyircinin merakla beklediği yedinci sezon öncesinde Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin tanıtımları başladı.
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HBO son olarak, dizi oyuncularının gelecek sezonun kostümleriyle çekilmiş reklamını yayınlayarak merakı daha da artırdı.
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Savaşçı özelliklerini öne çıkaran Jon Snow (Kit Harington), Sansa Stark (Sophie Turner), Arya Stark (Maisie Williams) ve Ejderhaların Annesi Khaleesi (Emilia Clarke) yeni bölümlerde güçlü mücadelelerin yaşanacağına dair ipuçları verdi.
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‘Winter is coming’ (Kış geliyor) repliğiyle hafızalarda yer edinen dizinin yedinci sezonunda artık kışın geldiğini oyuncuların kostümleri de ortaya seriyor.
İşte Game of Thrones oyuncularının yeni sezondaki kostümleri...
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Jon Snow
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Daenerys Targaryen
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Cersei Lannister
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Sansa Stark
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Arya Stark
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Bran Stark
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Jamie Lannister
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Tyrion Lannister
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Tormund
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Sandor Clegane
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Hodor
Yayınlanan reklam filmindeki sürpriz isim Hodor oldu. Bu, altıncı sezonda öldüğü bilinen Hodor'un aslında ölmediği ve yedinci sezonda da yine seyirci karşısına çıkacağı anlamına mı geliyor? Ya da HBO, reklamda küçük nostaljik bir dokunuş yapmak istemiş olabilir mi? Seyircilerin merakla yanıtını beklediği bu sorular için, dizinin yayınlanacağı 16 Temmuz tarihini beklemek gerekiyor.