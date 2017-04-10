Game of Thrones'un yeni tanıtımda sürpriz isim

Hodor

Yayınlanan reklam filmindeki sürpriz isim Hodor oldu. Bu, altıncı sezonda öldüğü bilinen Hodor'un aslında ölmediği ve yedinci sezonda da yine seyirci karşısına çıkacağı anlamına mı geliyor? Ya da HBO, reklamda küçük nostaljik bir dokunuş yapmak istemiş olabilir mi? Seyircilerin merakla yanıtını beklediği bu sorular için, dizinin yayınlanacağı 16 Temmuz tarihini beklemek gerekiyor.