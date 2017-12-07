Gaminiler konusunda yeni süreç için ilk adım atıldı

Gamini olarak bilinen kömür ocaklarının Bakanlar Kurulu tarafından alınan yıkım kararı çerçevesinde süreç başladı.

Bu çerçevede, Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren, kömür ocakları Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi kontrolünde yıkılıyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gamini işletmecileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda varılan uzlaşı çerçevesinde gerçekleştirilen yıkımda, bölgedeki gamini işletmecileri de hazır bulundu.

Yayla köyü ve civarında başlayan gamini yıkım çalışmaları devam edecek.

Yıkım çalışmalarının ardından Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmalarla, kömür ocaklarının yeni gösterilen bir yerde yeni bir sistemle faaliyete geçmeleri hedefleniyor.

BRT’ye konuşan kömür ocağı işletmecileri, kontrollü ve bilinçli bir şekilde bu işi yürütmek istediklerini belirterek, bu konuda kalıcı bir çözüm istediklerini söyledi.

KAYNAK: BRT