Gamze Özçelik suç duyurusunda bulundu!

Oyuncu Gamze Özçelik geçtiğimiz ay hacker’lara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Habertürk’ün haberine göre, Gamze Özçelik, 24 Ağustos’ta Instagram’ın ‘mavi tık’ diye bilinen doğrulama rozeti sanıp tıkladığı mail sonrası hesabına erişemediğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Kendisiyle irtibata geçen bir kişinin adresini kurtarabileceklerini söylediğini belirten ünlü oyuncu, şikâyette bulunarak suçluların cezalandırılmasını istedi. Gamze Özçelik, bu şikayetten sonra kıSa bir sürede tekrar hesabına kavuştu.