Gamze Özçelik’in türbanlı paylaşımına yorum yağdı

Yardıma muhtaç çocuklar için vaktinin büyük bir çoğunluğunu Afrika'da geçiren ve buradan fotoğraflar paylaşan Gamze Özçelik, Miraç Kandili dolayısıyla türbanlı bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Gamze Özçelik, başı kapalı bir karesini, “Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi efendimiz, Ya Resulallah… Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun… Dua edin canlar. Çok istiyorum. Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Özçelik, bu fotoğrafıyla çok sayıda yorum aldı. İşte onlardan birkaçı…

‘Çok yakışmış, inşallah devamlı olur din kardeşim benim’

‘Çok yakışmış. İnşallah örtūnmek de kısmet olsun’

‘Aynı gün kapanmışız Gamze Hanım… Umreye gidiyorum ben de Mayıs başı ve gitmeden kandil günü kapandım… Çok yakışmış size de şimdiden ikimize de Allah daim etsin inşallah’

‘Güzel bir yola girmişsiniz.Rabbim muvaffak eylesin. Rabbimizin kapıları her zaman herkese açık.’

‘Maşallah çok yakışmış, Allah kalbinize genişlik versin, size tesettürü kolaylaştırsın, ne mutlu size ve bize…Duadasınız…’

GAMZE’DEN TÜRBAN AÇIKLAMASI

Oyuncu Gamze Özçelik, Miraç kandili dolayısıyla paylaştığı türbanlı fotoğrafıyla ilgili bugün akşam saatlerinde bir paylaşımda bulundu.

Afrikalı çocuklarla birlikte çekilmiş bir karesini paylaşan Özçelik, şu ifadeleri kullandı: “Lokumlarım, bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış. Yapmayın böyle… Her şey insana dair. Biz yolumuzda samimi olalım bize yeter”