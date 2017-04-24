Gamze Pehlivan cinayetinde yeni gelişme
24/04/2017
Haspolat'ta geçtiğimiz hafta Gamze Pehlivan'ı öldürme suçundan gözaltına alınan Suat Aşır bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aşır 8 gün daha tutuklu kalacak. Zanlı mahkemede “çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum” dedi.
Neler yaşanmıştı?
Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampusu, Çevik Uraz Derslikleri önünde gerçekleşen olayda, 37 yaşındaki Gamze Pehlivan, tartıştıkları iddia edilen 35 yaşındaki Suat Aşır tarafından önce bıçaklandı ardından da yakılmaya çalışılarak öldürülmüştü.