HABER KIBRIS

Gamze Pehlivan'ın otopsi raporu açıklandı

21/04/2017

Gamze Pehlivan'ın otopsi raporu açıklandı
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Haspolat’ta Suat Aşır tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Gamze Pehlivan’a bugün otopsi yapıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsi sonucu ölüm sebebinin “delici/kesici alet yarası sonucu oluşan iç organ ve büyük damar kesilmesi neticesinde gelişen iç ve dış kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı otopsi sonucu kadının hamile olmadığının saptandığını, bazı basın organlarında bu yönde çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.



TAGS: Gamze Pehlivan
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