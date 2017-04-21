Gamze Pehlivan'ın otopsi raporu açıklandı

Haspolat’ta Suat Aşır tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Gamze Pehlivan’a bugün otopsi yapıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsi sonucu ölüm sebebinin “delici/kesici alet yarası sonucu oluşan iç organ ve büyük damar kesilmesi neticesinde gelişen iç ve dış kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı otopsi sonucu kadının hamile olmadığının saptandığını, bazı basın organlarında bu yönde çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.