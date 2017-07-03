Garantilerde öneriler sunuldu

Tarafların önerileri ile sürece yön vereceğin gün, Rum tarafı "garanti dışında yazılı öneri vermeyeceğini" duyurdu.

Türk delegasyonu ise, BM ile varılan uzlaşı gereği, toplantıya her konuda yazılı yakınlaşma önerisi hazırlayarak geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Kocias'ın "Kıbrıs müdahaleden arınmış bağımsız bir devlet olacak. Garanti sistemine gerek yok" mesajı vererek müzakere masası başlamadan olumsuz bir hava yaratıldı.

Garantilerle ilgili önerilerini vererek kısa sürede konferans merkezinden ayrılan Türk ve Yunan delegasyonunun ardından, Anastasiadis ve Akıncı ikinci masadaki toplantıya geçerek, garanti dışındaki önerilerin değerlendirilmesine geçti.