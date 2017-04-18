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Gardiyanoğlu'ndan Tıp-İş'in eylemine sert tepki

18/04/2017

Gardiyanoğlu'ndan Tıp-İş'in eylemine sert tepki
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Gardiyanoğlu: İkinci iş yapamayacak olmanın verdiği kaygı, bugün itibariyle Tıp-İş'in eylem ve grevlerinin tek ve  gerçek öznesi haline gelmiştir.

Kamu hekimlerinin ikinci iş yasağına yıllardan beridir uymamaları ve bu yasa dışılıkta ısrar etmeleri neticesinde Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği  yönetim kurulunun başlatmış olduğu  hukuk mücadelesi   Yüksek İdare Mahkemesi tarafından verilen ‘’Mandamus Emirnamesi’’ ile  son bulmuştur. Bu karar ile 2. iş  artık  tüm kamu hekimleri için hafızalarında bir anı olmaktan öteye geçemeyecektir.

               Tıp İş sendikasının ileri gelenleri uzun bir süreden beridir  statikoyu korumak  ve   2. işin yasallaşması   adına farklı senaryolar uygulamaya koymuşlardır.Kimi dönem genç hekimlerin aldığı maaşlar üzerinden, kimi dönem özlük hakları üzerinden, kimi zaman siyasi iradeyi sindirerek, kimi zaman çalıştıkları aslında çalışmadıkları koşulları öne sürerek, kimi zamanda istifa tehditleri ile yasadışılıklarına devam etmişlerdir.

               Ancak son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın yıllardan beridir yapılmayan ve Tıp İş sendikasının elinde hep koz olarak kullandığı yasa çalışmalarında hızlanması, özlük haklarında yapmış olduğu düzenlemeler, Döner Sermaye yasasının  yakında uygulamaya koyulacak olması ve yargının verdiği kararın uygulanacağını açıklaması Tıp İş sendikasının maskesinin düşmesine yol açmıştır.

              Kamu hekimlerinin ikinci iş yapmalarına kanun dışı zemin arayışları  ve bunun adınada 2. işe devam edebilme yasası demek yerine  Kamu Hekimleri Yasası demeleride hala daha yanlışta ısrar ettiklerinin  en acı göstergesidir. Bu arayışa da defalarca olumsuz görüş verilmesine rağmen hala daha temsil ettiğiniz haklarını savunduğunuzu iddia ettiğiniz hekimleri kandırmak niye. Tıp-İş  yetkilileri  ikinci iş hedefine ulaşabilmek için bugün tek çareyi halkımıza sunmakla yükümlü oldukları

sağlık hizmetini vermemekte bulmuştur. İkinci iş yapamayacak olmanın verdiği kaygı, bugün itibariyle Tıp-İş'in eylem ve grevlerinin tek ve  gerçek öznesi haline gelmiştir. Kendilerinin aslında yıllardan beridir sağlığın özelleştirilmesinde en önemli  faktör olduklarını bile unutacak kadar gerçeklerden uzaklaşmışlardır.Bunun en net göstergesi ise, Tıp-İş üyelerinin katılacağı bugünkü grevin de kamudaki mesai saatlerinden çalınan zamanla yapılarak, grevden sonra ise özel klinik ve hastanelerde hasta bakmaya devam edecek olmalarıdır.Sözün bittiği yerdeyiz. Herkesi son bir kez daha gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla
Dr. Remzi Gardiyanoğlu

K.T. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı



TAGS: Serbest Çalışan Hekimler Birliği
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