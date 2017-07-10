GAÜ 2017 2’inci Burs Sıralama Sınavı 17 Temmuz’da

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liseleri’nden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik 30 Haziran Cuma günü ilki gerçekleştirilen GAÜ 2017 Burs Sıralama Sınavı’na yoğun katılımın gerçekleştiğini ve istek üzerine 17 Temmuz Pazartesi günü sınavın tekrarının gerçekleştirileceği ifade edildi.

GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ 2017 2. Burs Sıralama Sınavı’nın saat 10:00’da, GAÜ Girne Kampüsünde gerçekleştirileceği, 2017-2018 Akademik yılında GAÜ’yü tercih eden tüm KKTC liselerindeki okul ve sınıf birincilerine de yüzde 100 7 yıl kesintisiz burs verileceği belirtildi.

Ayrıca; GAÜ 2. 2017 Kıtalararası Burs Sınavı” nın lisede “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YGS’ test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi.

Sınav kitapçığında; 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 160 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.

Alanlarına göre adayların; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekleri ifade edilen açıklamada, İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 160 dakika olduğu ifade edildi.

GAÜ Açıklaması’nda, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı da dile getirildi.

Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilginin; Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile [email protected] adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 650 20 00 (dahili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.