GAÜ 7 Farklı Master Programında İlk 10’a Girdi

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 4 bin dünya üniversitesini bünyesinde barındıran yükseköğretim denetleme ve akreditasyon kurumu EDUNIVERSAL’ın 2016-2017 sıralamasında, bünyesinde bulunan 7 farklı master programı ile, kendi alanlarında ilk 10 üniversite arasında yer aldığı belirtildi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin önde gelen yükseköğretimi denetleme ve akreditasyon kurumlarından EDUNIVERSAL tarafından 2016-2017 Akademik yılının en iyi yüksek lisans programları sıralamasında GAÜ, tüm master programları ile 4 bin üniversite arasında ilk 100’de yer aldı. Dünyanın en seçkin üniversitelerin yer aldığı sıralamada GAÜ, Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 7 farklı programı ile 10’da yer alırken, GAÜ’nün Eduniversal’ın 2017 sıralamasına göre dereceye giren bölümleri şu şekilde açıklandı:

Hukuk Yüksek Lisans Programı : Genel - ilk 10, Türkiye - 3

Ekonomi Yüksek Lisans Programı : Genel - ilk 10, Türkiye - 3

Tam Zamanlı İşletme Yüksek Lisans Programı:Genel - ilk 10, Türkiye - 5

İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans Programı : Genel - ilk 100, Türkiye - 1

Genel İşletme Yüksek Lisans Programı : Genel - ilk 10, Türkiye - 1

Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans Programı:Genel - ilk 10, Türkiye - 3

Finans Yönetimi Yüksek Lisans Programı : Genel - ilk 10, Türkiye - 5

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Eduniversal tarafından yayımlanan en iyi eğitim kurumları listesinin işletme ve yönetim alanında dünyaca geçerli bir değerlendirme olduğunu belirterek, sıralamalarda yapılan değerlendirme kriterlerinin; programların dünya çapında geçerliliği, programlarda eğitim gören öğrencilerin memnuniyeti ve mezunların başarıları olduğunu belirtti. Akpınar, GAÜ’nün dünyanın önde gelen üniversiteleri ile birlikte aynı listede yer alıyor olmasının önemli olduğunu ifade etti.