GAÜ BESYO Özel Yetenek Sınavları 16 Temmuz’da Başlıyor…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) özel yetenek sınavları, Türkiye’nin farklı noktalarında 16 Temmuz’da başlıyor.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, BESYO Özel Yetenek sınavına başvurmak isteyen öğrencilerin, 2017 YGS puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerektiği, Milli sporcular ve spor alanında mezun olan adaylar için de aynı koşulların geçerli olduğu belirtildi.

SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER

Açıklamada, sınav için, başvuru formu (kayıt esnasında matbu olarak verilecek), 2017 ÖSYS sınav sonuç belgesinin fotokopisi, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf, milli sporcular için milli olduklarına dair Gençlik ve Spor Müdürlüğünden alacakları belge, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavına girmesinde sakınca olmadığına dair sağlık raporu (Devlet Hastaneleri veya Sağlık Ocaklarından), liselerin spor alanlarından mezun olanlar için okul müdürlüğünden "Spor alanı çıkışlıdır" ibaresi bulunan belge veya diploma istendiği kaydedildi.

Varsa herhangi bir spor dalında uluslararası derece alanlar veya söz konusu yarışmalara katılanlar durumlarını Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları/alacakları resmi evrak ile belgelemeleri gerekiyor.

Belgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri kabul edilecek. (Bu gösterilecek belge ile burs oranı belirlenmesinde ayrıcalık sağlanabilecek.)

Açıklamada, Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için özel yetenek sınavlarının GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde 1 Temmuz tarihi itibari ile başladığı, her Cuma 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşmeye devam ettiği vurgulanırken, Türkiye’de gerçekleşecek sınavlarınsa Antalya’da 16 Temmuz Pazar günü Antalya Lisesi Spor Salonu’nda, Eskişehir’de 27-28 Temmuz’da Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, İzmir’de 27-28 Temmuz’da Ege Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu’nda, Adana’da 31 Temmuz’da Adana Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, Şanlıurfa’da1 Ağustos’ta Vatan Ortaokulu Spor Salonu’nda, Van’da 3 Ağustos’ta Hürriyet Eğitim Kurumları Spor Salonu’nda, Ordu’da 4 Ağustos’ta Atatürk Spor Salonu’nda olacağı ifade edildi.

GAÜ BESYO Yetenek sınavlarının belirtilen yer ve tarihlerde; 09.00 – 14.00 saatleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.

Ayrıca, başvuru koşulları, gereken belgeler, bölümler hakkında detaylı bilgi ve merak edilen konular ile iligli detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr web adresinden ve 0 850 650 2000 numaralı telefondan ulaşılabilecek.