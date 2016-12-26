GAÜ İletişim Fakültesi’nden Örnek Proje: ‘Oku, Düşün, Keşfet!’

● Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde bir grup öğrenci tarafından yürütülen ‘Oku, Düşün, Keşfet!’ projesi başarıyla tamamlandı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler bölümünde bir grup öğrenci tarafından yürütülen ‘Oku, Düşün, Keşfet!’ halkla ilişkiler kampanyası 7-14 yaş grubundaki çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve bilinçlendirilmesi amaçlanarak her hafta farklı konseptlerde eğitirken eğlendirdi, eğlendirirken eğitti.

Kıbrıs Çocuk Vakfı’nın çözüm ortaklığı, 2KV Medya’nın prodüksiyon sponsorluğunda gerçekleşen ‘Oku, Düşün, Keşfet!’ kampanyasına GürSo Mobilya da eğitim sponsoru oldu.

‘Oku, Düşün, Keşfet!’ kampanya yazarı Cihan Oğuzhan etkinlik detayları hakkında şunları kaydetti:

‘‘Etkinliğin ilk haftasında Girne Amerikan Koleji’ndeki hedef çocuklarla tanışma aşamasından hemen sonra "Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti" diyen Nobel Ödüllü yazarımız Orhan Pamuk’un sözünden hareketle kitap okumanın faydalarına değindik. Birlikte kitap okuduk, yorumlar yaptık ve çok eğlendik.

İkinci hafta ‘Cep telefonları ve tabletler elektronik kitaba dönüşüyor’ sloganıyla yola çıkarak Wattpad uygulamasını tanıttık. Sınıf içerisinde e-kitabın avantajlarını - dezavantajlarını tartıştık. Kitapseverler kitap kokusunu sevdiğini söyledi, e-kitapta ne yazık ki böyle bir olanak yok. Normal kitaplarda sayfalar hissedilerek çevrilir... Kitap, kahve, huzuru yaşarız. Elektrikler kesilince e-kitap aracılığıyla dışarıda her yerde cep telefonu ya da tabletle kitap okuyabilir anı değerli kılabiliriz.



Ayrıca telefonlarda ve tabletlerde sosyal medyanın dışında yeni kitaplar keşfedebilir, kahramanlarla yolculuğa başlayabiliriz dedik. Son olarak öğrenci arkadaşların sorularını cevaplandırdık ve bir sonraki etkinlik programı için ekip arkadaşlarımla çalışmaya koyulduk.

Etkinliğin üçüncü haftasında çocuklarla geçen haftayı değerlendirdikten sonra Watpadd uygulamasının araştırıldığına örneklerle şahit olduk. Üçüncü haftaki etkinlik konumuz www.biryudumkitap.com hakkında detaylı bilgi aktardık, araştırmalarını ve üye olmalarını istedik. Biryudumkitap.com, e-posta kutunuza her sabah 5 dakikada okuyabileceğiniz, en iyi hikaye ve roman pasajlarını gönderiyor. Abonelik için adınızı ve e-postanızı yazmanız yeterlidir.

Etkinliğin dördüncü yani son haftasında okul tarafından çocuklara tatil verilmesi dolayısıyla eğitim sponsorumuz GürSo Mobilya’dan aldığımız kitap, kırtasiye ve hediyeleri danışman öğretmenimiz Seda Denizer Gülbaş’a teslim ettik. ''Ölü Ozanlar Derneği'' ve ''Fareler ve İnsanlar'' kitabı hem yaşlarına uygun hem de kitabı okuduktan sonra filmlerini izleyip analiz yapma yeteneklerini geliştirme amacıyla seçtik.’’

Çocukların her hafta gerçekleşen etkinliğe aktif katılım gösterdiği öğrenilen kampanya için çocukların danışman öğretmenleri Seda Denizer Gülbaş ise projenin son derece etkili ve önemli olduğuna değinerek, projeye katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

‘Oku, Düşün, Keşfet!’ proje mimarı Cihan Oğuzhan Kuzey Kıbrıs’ta istediği sonuçları aldığını belirterek destekçilerine teşekkürü borç bildiğini söyledi. Oğuzhan, projenin ekip ruhuyla başarı gösterdiğine vurgu yaparak ekip arkadaşları Mesut Kabal, Utku Çevikkalp, Melissa Aydın, Burak Can Gülser, Fazilet Dilek ve Barış Topaloğlu’na ilgi, emek ve destekleri dolayısıyla projeye gönül verdikleri için mutluluğunu dile getirdi.





