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Gazete Manşetleri / 15 Aralık 2017
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15/12/2017
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havadis
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diyalog
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yenidüzen
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Arıklı: YDP KKTC’nin partisidir
HK KIBRIS
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
HK KIBRIS
Uyuşturucuya Af Yok
HK KIBRIS
Tutuklamalar başladı
HK KIBRIS
NASA'dan çığır açacak keşif
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yılın en büyük keşiflerinden birini gerçekleştirdi.
HK KIBRIS
Arıklı: YDP KKTC’nin partisidir
HK KIBRIS
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
HK KIBRIS
Uyuşturucuya Af Yok
HK KIBRIS
Tutuklamalar başladı
HK KIBRIS
Gazete Manşetleri / 15 Aralık 2017
HK KIBRIS
Şüpheli hareketleri yakalattı
HK KIBRIS
Aşkı uğruna 2 yıl hapis yatacak
HK KIBRIS
TDP heyeti,Ticaret Odası'nı ziyaret etti
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Halkla İlişkiler Uzmanı Faika Yalvaç UKÜ’de öğrencilerle buluştu
HK KIBRIS
Küçükbaş Hayvan Üreticileri'nden Zam Açıklaması
HK KIBRIS
Çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk evi yaktı!
HK KIBRIS
Gönyeli'de iki kişi tutuklandı...
HK KIBRIS
TDP adayları Girne'de
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Girne’de TKP Yeni Güçler’e tam destek
HK KIBRIS
Kuzey Kıbrıs Turkcell’le “Teknoloji Seminerleri” ikinci yılında
HK KIBRIS
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ikinci programı Çanakkale ve Canbulat Ortaokulları ile Gazimağusa’da başlıyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ikinci programı Çanakkale ve Canbulat Ortaokulları ile Gazimağusa’da başlıyor.
İngiltere'ye Göç Eden Kıbrıslı Türkler: Evimiz artık burası
HK KIBRIS
Gazeteci Selda İçer'den 'Madalya' İsyanı
HK KIBRIS
Akıncı: Aynı konunun etrafında dönmeyeceğiz
HK KIBRIS
Uyuşturucu hapa 9 yıl!
HK KIBRIS
Bakan Kutlu Evren: Vicdanımız rahat
HK KIBRIS
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bakanlık dönemini değerlendirdi. Evren, İçişleri Bakanlığı döneminde hayata geçirilen projeleri ve öncelikli hedeflerini anlattı, yarım kalan projeler hakkında bilgi verdi
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NASA'dan çığır açacak keşif
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