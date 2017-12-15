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HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Turkcell’le “Teknoloji Seminerleri” ikinci yılında

HK KIBRIS

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ikinci programı Çanakkale ve Canbulat Ortaokulları ile Gazimağusa’da başlıyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ikinci programı Çanakkale ve Canbulat Ortaokulları ile Gazimağusa’da başlıyor.

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