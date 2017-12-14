Gazeteci Selda İçer'den 'Madalya' İsyanı

Mücahit Komutanları Derneği'nin Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadelesinde Kıbrıs genelinde Mücahide olarak görev yapan 364 kadına Onur Madalyası ve Beratı takdim edilmesi gazeteci Selda İçer'i isyan ettirdi.

Babasının da bir mücahit olduğunu hatırlatan İçer, "Yeter artık. Niye hep aynı insanlar sahnede. Bizimki de mücahit. Biz mi hatırlatalım bunu size. Yok mudur kaydınız sizin? Bunda olsun adil olun" dedi.

Selda İçer'in paylaşımı şöyle: