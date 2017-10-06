Avustralyalı ünlü gazeteci Amanda Goff, gazeteciliği bırakıp eskort oldu. Hayat tarzını bir anda değiştiren Goff, eskortluk deneyimini ise kitap haline getirdi.

Avustralyalı iki çocuk annesi ünlü gazeteci Amanda Goff İngiltere’de gazetecilik yaptığı sırada ani bir karar vererek eskort oldu.

Avustralyalı ünlü gazeteci Amanda Goff, gazeteciliği bırakıp eskort oldu. Hayat tarzını bir anda değiştiren Goff, eskortluk deneyimini ise kitap haline getirdi.

Kitabında çarpıcı olaylar yaşadığını belirten Amanda Goff, yeni kariyerinin eskisine göre çok daha şehvetli işbirlikleri içerdiğini belirtiyor.

"ERKEKLER SEKS YAPMAKTAN ÇOK KONUŞMAYA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Samanta X takma adıyla müşteri kovalayan Goff, “Erkekler seks yapmaktansa daha çok konuşmaya ve dertleşmeye ihtiyaç duyuyor.” diyor.

Samantha X olarak da bilinen Amanda yeni kariyerinin eskisine göre çok daha şehvetli işbirlikleri içerdiğini söylüyor. Amanda’nın yeni müşterileri eskilerine göre çok daha farklı ve ilginç taleplerde bulunuyor.

Amanda yeni müşterilerinin arasında yazarlarında bulunduğunu ve yazdıkları kitaplarda yazım hatası olup olmadığını denetlemesi için kendisi ile görüştüklerini belirtiyor.

Amanda’ya göre bugünlerde erkekler seks yapmaktansa daha çok konuşmaya ve dertleşmeye ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple zaman zaman Amanda görüşmelerde cinsel açıdan hakkı yenilmiş gibi hissediyor.

Erkekler Amanda ile konuştuktan sonra kendisinden kitabını imzalamalarını istiyor. Amanda yeni kitabında bir görüşme sırasında striptiz yaparken müşterinin içeriye girdiğini ve kitabını imzalatmak istediğini belirtiyor.

2015 yılında verdiği bir röportajda Amanda Goff profesyonel eskort olmak isteyen kadınlara yardımcı olduğunu da söylemişti. 30’lu yaşlarında Call Girl isimli bir televizyon dizisinden etkilenerek eskort olmaya karar veren Amanda eskort servisi için saatliğine bin Avustralya doları, geceliğine ise 6 bin Avustralya doları ücret talep ediyor.