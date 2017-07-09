Gaziantep'te Kuzey Kıbrıs Fırtınası

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın Gaziantep'te düzenlediği KKTC'ni tanıtım şöleni dün Gaziantep Sanko Park Alış veriş merkezinde gerçekleştirildi..

18:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilen renkli şölene Gaziantep halkı tarafından ilgi büyüktü..

Etkinlikte KKTC'den çeşitli sektör temsilcileri standlar kurarak yerel ürünlerin tanıtımını yaparken, halka, magnet,tişört, hellim, pastelli, peksimet, Koop meyve suyu ikramları yapıldı ve KKTC’yi tanıtıcı broşürler ile Kuzey Kıbrıs Logolu tshirtler dağıtıldı.

KKTC tanıtım şöleni kapsamında ilk olarak Gaziantep Belediyesi Halk Dansları ekibi folklor gösterisi sergiledi ardından Anadolu Ateşi sahne alarak muhteşem bir dans gösterisi sundu. Grubun etkinliğe özel Kıbrıs dans gösterisi ise çok büyük ilgiyle izlendi..

Etkinlikte daha sonra Gazimağusa Halk Dansları Derneği Gaziantep halkına Kıbrıs'a özgü folklor gösterisi sundu.

Şölenin sonunda ise KKTC'nin sevilen gruplarından Rötar grubu sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

4 saat boyunca süren KKTC tanıtım şölenine ilgi oldukça büyüktü. Vatandaşlar Kıbrıs'a has ürünlerin tanıtıldığı ve ikram edildiği standlara adeta akın etti.

Etkinliğe katılan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atakoğlu Gaziantep yöresi halkının etkinliğe ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek amaçlarının Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’de daha bilinir ve doğru tanıtılması olduğunu vurguladı.