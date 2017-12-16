Gaziköy’de Yangın

Gaziköy’de Münübe Ekmekçi'ye ait evde dün yangın çıktı. Yangın, polis, itfaiye ekipleri ve Ercan Sivil Havacılık İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mutfaktaki eşyaların tamamı yanarken, oturma odasındaki eşyalar da zarar gördü. Evin diğer odalarında da hasara neden olan yangının çamaşır kurutma makinesindeki kısa devreden çıktığı tahmin ediliyor.

Diğer polisiye haber:

ÇAYÖNÜ’NDE HIRSIZLIK…

Çayönü’nde önceki gün öğle saatlerinde Mırza Tayyab Aslam Baig’in evine hırsız girdi. Evden 150 TL ve 5 ABD Doları nakit para çalındı.

Meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-21) tutuklandı.