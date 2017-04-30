Gazimağusa’da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Gazimağusa Belediyesi sponsorluğunda Kan Bağışı kampanyası ve Çocuk Festivali etkinliği yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Mağusa Gelişim Akademisi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, gerçekleştirilen etkinlikte kan bağışı yapılırken, çocuklar için yüz boyama etkinliği yapıldı ve oyun havuzlarında keyifli zaman geçirdiler.

Kan Bağışı ve Çocuk Festivali etkinliğine Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğluve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde ve Doğu Akdeniz Üniversitesi katkılarıyla yapılan Kan bağışı ile çocuk şenliği etkinliklerinin bir arada olmasının anlamına vurgu yaptı.

Arter, bu etkinlikte hedeflerinin çocuklara kan bağışının ne olduğunu öğrenmeleri ve kan ihtiyacı olan insanlar açısından kan bağışını teşvik etmek olduğunu söyledi.