Gazimağusa’da kardeşini yaralayan U.Z hala aranıyor
02/01/2018
Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Zabitler Petrol İstasyonunda iki kardeş arasındaki tartışma kanlı bitti.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Zabitler Petrol İstasyonunu ofis kısmında, 57 yaşındaki U.Z tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile kardeşi Şevki Zabitler’i vurdu.
Olayda yaralanan Şevki Zabitler, yapılan ameliyatının ardından Gazimagusa Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Şevki Zabitler uğradığı saldırı sonucu, karın bölgesinin alt kısmı, sol göğüs altından ciddi şekilde, omuz ve sağ elinde bölgesinde ise sıyrıklarlar mevcut.
Şevki Zabitler’in hayatî tehlikesi devam ederken, zanlı U.Z. ise hala aranıyor.