Gazimağusa’da “Kent Belleği ve Müzeler” konuşuldu

Söyleşiye konuşmacı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Ressam Kadir Şişginoğlu katıldı.

Şişginoğlu, söyleşi öncesi 2002 yılından beri güvercinleri konu alan “Güvercin Düşleri”, isimli resim çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Daha sonra ise Şişginoğlu, Kent Belleği ve Müzeler konulu söyleşisini yaptı.

Coğrafyaların ülkelerin kaderi olduğuna işaret eden Şişginoğlu, ülkemize ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını söyledi.