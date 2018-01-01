HABER KIBRIS

Gazimağusa’da Kundaklama

Gazimağusa’da bu sabah saatlerinde 2 araç kundaklandı.

01/01/2018

Gazimağusa’da Kundaklama
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bu sabah saat 04.00 sıralarında Gazimağusa’da Ahmet İbrahim Sokak üzerinde meydana geldi. 
Gülsün Yılsev adına kayıtlı olan ve Devlet Sosyal Konutları önünde park halinde bulunan HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçların üzerine meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde döküldü. Araçlar ateşe verildi. Her iki araçta ciddi maddi hasara yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

POLİSİYE OLAYLAR... GAZİMAĞUSA’DA KUNDAKLAMA... 2 ARAÇ YAKILDI



TAGS: kundaklama, mağusa, haber, kıbrs
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