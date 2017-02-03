Gazimağusa'da uyuşturucudan 2 tutuklu

GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCUDAN 2 TUTUKLU

Gazimağusa’da dün polisin şüpheli gördüğü N.A.(E-32) adlı şahsın üzerinde yaptığı aramada, yaklaşık 5 gr. ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulundu.

Daha sonra N.A’nın evinde yapılan aramada, 6.50 gr aynı türden uyuşturucu ele geçirilirken, o esnada evde bulunan F.A. (E-36) adlı şahsın tasarrufunda da içerisinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık 3 sigara ile içinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde saptandı.

Polis bültenine göre, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, zanlılar N.A ile F.A tutuklandı.

2 MARKET ÇALIŞANI ALDIKLARI ÜRÜNLERİ ÖDEMEDİ, TUTUKLANDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan A.D.D.(K-23) ve F.K.(K-34), 31 Ocak tarihinde marketten aldıkları toplam 82.90 TL değerindeki muhtelif ürünleri ödeme yapmadan market dışına çıkarıp çalmak suçlamasıyla tutuklandı.

ŞEBEKEYE BORU EKLEYEREK SU HIRSIZLIĞI

Yeşilköy’de dün B.Y.(E-52) adlı şahsın şebeke hattına boru eklemek suretiyle su hırsızlığı yaptığı tespit edildi. B.Y. tutuklandı.