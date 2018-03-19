Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı

Törende Kaymakamlık adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gaziveren Anaokulu öğretmeni Övgü Solyalı, Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin tarihe altın harflerle yazılmış bir yiğitlik destanı olduğunu belirterek, “Bugün rahat ve huzur içerisinde yaşamayı şehitlere borçluyuz” dedi.

Şiirlerin okunmasıyla süren törende Gaziveren Muhtarlığı adına konuşan Hüseyin Yücelten de, 1964’te Gaziveren köyünde yaşanan Rum saldırıları ve verilen mücadeleyi anımsatarak, Gaziveren’de sayı ve silah olarak fazla olan Rum kuvvetlerinin saldırıları karşısında örnek bir direniş gösterildiğini anlattı.

Törende daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre bir konuşma yaptı.

Töre, Şehitlerin bize emaneti vatan topraklarında kendi devletimiz var; özgürlük, güven ve huzur içerisinde yaşıyoruz.Çocuklarımızın geleceği için bu emaneti sonsuza dek koruyacağız” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, KKTC’nin anavatan Türkiye ile yoluna devam edeceğine de işaret etti.

Gün nedeniyle ikinci tören Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde düzenledi.

Törende konuşan Lefke İstiklal İlkokulu Müdür Vekili İpek Çorba, 19 Mart tarihinde sınırlı imkanlarla verilen mücadelenin,Kıbrıs Türkü’nün şartlar ne olursa olsun bağımsızlık ve egemenlikten vazgeçmeyeceğinin bir örneği olduğunu vurguladı.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden tören, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin konuşmasıyla tamamlandı.

Zorlu Töre, Rumların Kıbrıs’ı bir Elen adası olarak görmeye devam ettiğini ve Rum zihniyetinde bir değişiklik olmadığını belirten Töre, Kıbrıslı Türklerin egemenlik ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.