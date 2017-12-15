Geçmişte yaşayan adam

İngiltere’nin Cambridge şehrinde yaşayan Ben Sansum 1946 yılında gibi yaşıyor!

100 yıllık bir şömine ile ısınıyor, 100 yıllık bir ocakta yemeğini yapıyor ve imkanlar elverdiğince bu yaşam tarzını sürdürmek istediğini söylüyor.

1946’da giyilen pantolonları giyiyor.

Bütün gündelik eşyalardan tutun da evinin dekorasyonuna kadar her şey 1946!

İşte 1946 yılını yaşayan adamın hayatından kareler…