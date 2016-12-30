Gelen turiste harcasın diye 300 dolar veriyorlar

Tatile giderken aklınızda yapacağınız harcamaların altından nasıl kalkacağınız sorusu kalır

Tatilde para harcamaktan çekinenler için cennet gibi bir yer var.

Bu adalara gidiyorsanız bunu hiç dert etmeyin. Çünkü Amerikan Virjin Adaları ülkeye gelen turistlere 2017 yılında kişi başı 300 dolar vereceğini açıkladı.

Turistler bu 300 dolarlık çeki sadece tarihi ve kültürel tur ve aktiviteler için kullanılacak. Yani 300 doları cebinize koyup istediğinizi yapamayacaksınız

300 doların kullanılabileceği alanlar arasınnda eko-turlar, müze giriş paraları, outdoor keşif turları gibi kalemler mevcut.



300 doları alabilmeniz için yapmanız gerekenlerse şöyle: Öncelikle Amerikan Virgin Adaları'na gitmeniz gerekiyor. Daha sonra VisitUSVI.com üzerinden en az 3 gece konaklamalı bir otel rezervasyonunuz olmalı. Rezervasyon yapabileceğiniz otellerin de bir listesi sitede mevcut. Bütün bunları yapınca adanın turizm departmanı size 300 dolar değerinde nakit para yerine geçen çek gönderiyor.

Ülkenin 300 dolarlık cömertliği sadece bir yıl sürecek. Nedeni ise 2017'nin ülkenin ABD toprağı olmasının 100. yılını kutlamak için. Amerikan Virjin Adaları 1917 yılında yapılan bir anlaşmayla 25 milyon Amerikan doları karşılığında ABD'de satılmıştı.