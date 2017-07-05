Gelin ayakkabısı seçerken dikkat etmeniz gereken 5 şey

Bir düşünün... Tıpkı hayalinizdeki gibi tüm hazırlıklar eksiksiz bir şekilde tamamlandı ve o büyülü gün geldi çattı. Gelinliğinizin için de tam da hayal ettiğiniz gibi büyüleyici görünüyorsunuz... Ancak birkaç saat sonra ayaklarınızda acı hissetmeye başladınız. Ayakkabılarınız canınızı öylesine yakıyor ki; düzgün yürüyememekle kalmadınız; bir de kalkıp dans dahi edemiyorsunuz! Gerçek bir kâbus senaryosu!

İşte bu kâbusu yaşamamak için gelin ayakkabısı seçerken dikkat etmeniz gereken şeyleri mutlaka bilmeli ve her birinin cevabından emin olmalısınız...

Gelinliğinizin modelini ve düğün mevsiminizi göz önünde bulundurun

Ayakkabı seçerken ilk düşünmeniz gereken şeylerden birisi, doğal olarak gelinliğinizdir. Eğer düğününüz bahar ya da yaz aylarındaysa ve gelinliğiniz straplezse topuğu ve burnu açık saten bir ayakkabı tercih edebilirsiniz. Düğününüz kış aylarındaysa, tamamen kapalı ve ipekten bir ayakkabı seçebilirsiniz. Gelinlik modelinizin yanı sıra, ayakkabı seçimi konusunda, mevsim ve hava koşulları da önemli. Örneğin; yağmurlu bir havada saten veya süet bir gelin ayakkabı tercih etmemelisiniz. Ya da ayakkabınızın suya dayanıklı olduğundan emin olmalısınız.





Rahat bir ayakkabı tercih edin

Gelinliğinizin altına giyeceğiniz ayakkabının şık olması kadar; rahat olması da önemli. Çünkü ayaklarınız, tüm gün o ayakkabıların içinde olacak. Bu yüzden ayaklarınızın mümkün olduğunca rahat olması gerekiyor. Ayakkabınızı seçerken özellikle burnunun çok sıkı olmamasına ve topuğunun çok yüksek olmamasına dikkat edin. Eğer boyunuz uzunsa topuklu yerine düz bir babet bile tercih edebilirsiniz. Hatta ayakkabınız ne kadar yüksek topuklu olursa olsun; yanınızda gelinliğinizle uyumlu bir babet bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır.

Ayakkabınızın rengine ve kumaşına karar verin

Genellikle gelin ayakkabısı olarak; ham ipek, krep veya saten kumaştan yapılmış ayakkabılar tercih edilirler. Çünkü gelinlikler de, genelde bu kumaşlardan üretilirler. Ancak siz bu kumaşlardan bağımsız olarak başka bir kumaş tercih edebilir; gelinliğinizle bambaşka bir uyum yakalayarak farklı olabilirsiniz. Ya da bu standart kumaşlardan birini, elbette gelinlik renginize bağlı olarak tercih edebilirsiniz.

Düğün mekânını ve zemin gibi faktörleri göz ardı etmeyin

Ayakkabı seçimi konusunda düğün konseptiniz ve mekânının zemini de oldukça önemlidir. Örneğin kapalı mekânlar topuklu ayakkabılar için son derece uygunken; kır düğünlerinde aynı rahatlık söz konusu olmayabilir. Bu durumda; babet, kısa topuklu ayakkabılar, topuk koruyucular gibi daha özel gelin ayakkabıları tercih etmeniz gerekir. Bu yüzden düğününüzde basacağınız zeminin nasıl bir yer olacağını mutlaka göz önünde bulundurun.

Damat ile olan uyumunuzu düşünün

Ne yazık ki her zaman çiftler aynı boyda olmayabiliyor. Damattan uzun ya da çok kısa olmanız da, gelin ayakkabınızı seçerken düşünmeniz gerekenlerden. Eğer damatla aynı boyda ya da ondan uzunsanız; topuklu bir ayakkabı yerine düz bir ayakkabı tercih etmelisiniz. Bütün gün yan yana duracağınızı ve uyumlu görünmeniz gerektiğini unutmayın. Aksi halde ortaya komik görüntüler çıkabilir; davetliler sizin şıklığınızdan çok aranızdaki abartılı boy farkına takılabilirler.

Ayrıca...

Gelin ayakkabınızı satın alma işini kesinlikle son dakikaya bırakmayın. Ve alırken mutlaka değiştirme fişi de alın. Ayakkabılarınızla düğünden önce, evin içerisinde biraz dolaşıp sizi rahatsız eden bir şey olmadığından emin olun. Eğer bir rahatsızlık varsa, düğün gününüzden önce ayakkabınızı değiştirerek bu sıkıntıyı ortadan kaldırın... Öyle ya; hiç kimse düğününde canı yansın istemez.