Gelinin seks görüntüleri düğünü karıştırdı!

Kanada'nın Ontario kentinde gerçekleşen düğünde, gelinin eski sevgilisi intikam almak için davetlilerin masalarına seks yaparken çekilmiş fotoğraflarını dağıtması üzerine ortalık birbirine girdi. Düğünde çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Gelinin eski sevgilisi tarafından çekilmiş ve seks yaparken kaydedilmiş görüntülerinin düğün salonundaki her bir masaya dağıtıldığının ortaya çıkmasıyla düğün karıştı. Olayın fark edilmesinin ardından erkek tarafı kadın tarafının üzerine yürüdü. Gerginlik kısa sürede arbedeye dönüşürken, davetliler birbirlerine masa, sandalye fırlatmaya başladı. Olay anı kameralara an ve an kaydedilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.



